My Hero Academia: i villain si sono riuniti, gli eroi sono in grave pericolo?

L'attuale arco narrativo di My Hero Academia ha regalato ai fan diversi momenti indimenticabili: dalla morte di diversi protagonisti a clamorose rivelazioni. Ma lo scontro tra Deku e Shigaraki non è ancora finito, chi uscirà vincitore da questa aruda battaglia?

In seguito alla grande rivelazione di Dabi, il quale ha affermato di voler distruggere la Hero Society di My Hero Academia, il manga di Kohei Horikoshi non smette di stupire gli appassionati. Quando la battaglia tra eroi e villain sembrava stare per giungere al termine, un nuovo evento ha rimescolato le carte in tavola.

Mentre l'attenzione era tutta rivolta verso Dabi, Tomura Shigaraki si è riunito con Gigantomachia, imponente antagonista il cui obiettivo è salvare la vita dell'attuale possessore di All For One. Con un nuovo alleato al suo fianco, il leader dell'Unione dei Villain sembra pronto ad abbandonare il campo di battaglia indenne, così da poter elaborare una nuova strategia e attaccare nuovamente la società degli eroi.



Durante la guerra, Shigaraki ha combattuto Midoriya sia sul piano fisico che su quello mentale. Inoltre, il villain ha dovuto fronteggiare l'influenza del suo maestro All For One, in grado di infiltrarsi nella sua psiche attraverso l'eredità del Quirk. Ma con Gigantomachia nuovamente al suo fianco, il nipote di Nana Shimura, ex detentrice di One For All, potrà fuggire dal campo di battaglia. Ma è questa la sua vera intenzione? Shigaraki potrebbe anche sfruttare la riunione con Gigantomachia per attaccare nuovamente Deku, ormai logorato dal lungo scontro. Il capitolo 290 di My Hero Academia ha riscritto la storia di Endeavor.