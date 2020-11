My Hero Academia: i villain sono usciti vincitori dallo scontro con gli eroi?

La folle e cruenta battaglia tra i Pro Heroes e il Fronte di Liberazione Paranormale è apparentemente finita in parità, con entrambe le fazioni che hanno riportato morti e gravi feriti. Tuttavia, la clamorosa rivelazione fatta negli ultimi capitoli di My Hero Academia potrebbe aver ribaltato l'esito dello scontro.

In seguito alle affermazioni fatte da Dabi in mondo visione, la società degli eroi è andata in frantumi. Il villain ha dimostrato che i Pro Heroes nascondono oscuri segreti e sono in realtà una categoria miserabile. Anche se lo scontro è finito in parità, questa rivelazione ha assegnato la vittoria della guerra agli uomini guidati da Shigaraki.

D'altronde, l'obiettivo cardine dell'Unione dei Villain non era uccidere gli eroi, ma sradicare la fiducia dei cittadini nei confronti di chi li protegge. Già in difficoltà per la mancanza di un vero "Simbolo della Pace" dalla scomparsa di All Might, la società degli eroi sembra essere in ginocchio. Andando oltre i suoi stessi limiti, Endeavor ha fatto del suo meglio per ricoprire la carica di eroe numero uno, ma a quanto pare ciò non è bastato. I villain hanno in mano le sorti della città.

Shigaraki potrebbe aver fallito nell'uccidere Deku e rubare il One For All, ma per merito di Dabi ha ottenuto qualcosa di ancora più prezioso: ha instillato nei cittadini la paura e la sfiducia nei confronti degli eroi professionisti. Riusciranno i Pro Heroes a ribaltare questa situazione? Lo scopriremo in My Hero Academia 292, di cui è stata rivelata la data di uscita. Nel frattempo, a quanto pare il padre di Hawks era un villain di My Hero Academia.