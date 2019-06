My Hero Academia, diventa virale un bellissimo cosplay di Momo

Reddit è uno dei migliori portali per condividere le proprie passioni tra gli appassionati nelle community dedicate, sia per numero di utenti che per visibilità. E questo i fan lo sanno bene, che non c'è posto migliore per pubblicare la propria creatività, proprio come ha fatto una cosplayer di My Hero Academia.

Non si può dire di certo che l'opera di Kohei Horikoshi non brilli di personaggi femminili di acuta bellezza, anzi, a maggior ragione esse possiedono uno spazio di grande rilievo all'interno di My Hero Academia. A riprova di questo risultato straordinario è la grande community di appassionati che si sono riuniti attorno agli stessi personaggi femminili, a cui potremmo dare l'Olimpo a Himiko Toga, come dimostra un'illustrazione della villain come modella per costumi da bagno, segno indelebile del grande potere colorato rosa all'interno del franchise.

Eppure, la criminale dell'Unione non è l'unica a stupire quando si tratta di bellezza, ristabilendo la parità proprio grazie a uno degli studenti della classe A della U.A., nientedimeno che Momo Yaoyorozu, protagonista di un meraviglioso cosplay ad opera di rinnieriotcosplay, che ha fatto jacpot di sensualità. La ragazza, infatti, è riuscita a dare un'impronta fortissima al personaggio in grado di fuoriuscire oggetti dal suo corpo, a riprova dell'editing in posto produzione della foto che tenta di riprenderne l'esatto momento di estrazione. L'immagine, che voi potete ammirare in fondo alla news, è diventata virale grazie agli oltre 4500 reazioni positive del fandom, che ne ha esaltato a dismisura la rappresentazione e il risultato finale con centinaia di commenti.

I fan di My Hero Academia hanno una creatività al di fuori dall'ordinario, ai limiti della follia, come dimostra il geniale cosplay di Bakugo su un'anatra, sfidando il confine tra l'epico e la stupidità. E voi, invece, cosa ne pensate della bellissima Momo di rinnieriotcosplay, vi piace? Fatecelo sapere nei commenti!