My Hero Academia virale su Twitter con il capitolo 296

Quando si parla di My Hero Academia, il fandom è sempre pronto a tutto, e i fan sono sempre alla ricerca di news, che negli ultimi tempi hanno iniziato a diventare virali su internet. Adesso sembra che il capitolo 296 del manga di My Hero Academia sia tra le parole più cercate su Twitter.

Questa mattina, My Hero Academia ha preso il possesso dei feed di tutto il mondo, dato che i fan hanno iniziato a gasarsi in vista dell’uscita del capitolo 296. Il problema è che il capitolo non è ancora uscito perché Weekly Shonen Jump non pubblicherà fino ad anno nuovo.

Ovviamente questa pausa non ha impedito ai fan di diffondere l’hype! Il lato negativo è che questo entusiasmo ha permesso a dei probabili spoiler del nuovo capitolo di essere condivisi, ma nonostante tutto i lettori si sono molto commossi, immaginando quello che leggeranno nei prossimi capitoli.

Dopotutto, la fine dell’arco del Raid è vicina, e questo significa che il mondo e la classe 1-A verranno a conoscenza di una notizia difficile da digerire. I lettori sapevano che questa notizia sarebbe arrivata, ma dopo tanti capitoli colmi di scontri e di vittime, ci vorrebbero alcuni capitoli di calma, per dare tempo ai nostri eroi di riprendere fiato.

L'autore, dopo essersi scusato su Twitter per un errore nel capitolo 295, ci farà versare qualche lacrima con quello che ci aspetta nel capitolo 296.