My Hero Academia: la visione di Dabi sul futuro della società degli eroi

Nel nuovo capitolo di My Hero Academia, Dabi ha rivelato il motivo per cui l'Unione dei Villain sta combattendo gli eroi con così tanta motivazione, svelando inoltre il futuro da lui sognato. La sua visione si realizzerà?

Con alcune inquietanti rivelazioni sulla società degli eroi, l'attuale arco narrativo del manga di My Hero Academia sta letteralmente scombussolando il senso della morale. Le rivelazioni fatte in mondovisione da Dabi hanno fatto crollare la reputazione di personaggi come Endeavor e Hawks, evidenziando come gli eroi siano tutt'altro che i salvatori del popolo. Ma qual è il futuro sognato dal villain?

Spinti dal clamoroso ritorno di Best Jeanist e Mirio Togata, nel capitolo 293 le sorti della battaglia tornano a pendere a favore degli eroi. Ma nelle ultime vignette, Dabi ha voluto evidenziare ai Pro Heroes il motivo per cui l'Unione dei Villain sta combattendo così disperatamente.

"Provi pietà per me, giusto? Quel giustiziere ha fatto cose vili e io ne sono il risultato. Il male sta prosperando. La giustizia sta perdendo questa guerra! Tutto quello che sto facendo è mostrare a voi stupidi sentimentalisti di chi è la colpa di tutto questo. Il futuro in arrivo è quello in cui tutto questo finto buonismo verrà spazzato via dal caos".

Il ricordo di come veniva trattato da suo padre sembra aver segnato Dabi nel profondo: il villain non si fermerà fino a quando l'intero sistema non collasserà. Riuscirà Endeavor a farsi perdonare e a fermarlo? Nel frattempo, in My Hero Academia 293 un hero è in grave pericolo. Un triste cambiamento per Aizawa è stato anticipato nella nuova copertina di My Hero Academia.