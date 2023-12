My Hero Academia, vivo per un soffio! Horikoshi voleva uccidere QUELL'eroe

In questi anni, Kohei Horikoshi ci ha dato molti motivi per amare My Hero Academia: un tratto di disegno dettagliatissimo, personaggi carismatici, momenti drammatici, ma anche battaglie epiche indimenticabili. È stato inoltre molto delicato il trattamento riservato ad uno degli eroi più forti. Attenzione, di seguito troverete degli spoiler sul manga di My Hero Academia.

In una lettera di Horikoshi, l'autore ha rivelato che aveva in mente di far morire Endeavor. L'attuale "Number One Hero" sarebbe dovuto morire all'inizio della Guerra per la Liberazione del Paranormale, ma le cose sono cambiate.

Horikoshi ha deciso di far sopravvivere Endeavor dopo averlo fatto scontrare con i Nomu in versione "High End" per consentirgli una crescita come personaggio che, infatti, non ha tardato ad arrivare.

Se non fosse rimasto in vita, non ci sarebbe stato il declino del gradimento popolare verso di lui e non avrebbe potuto ascoltare le rivelazioni di Dabi sul loro passato in comune, rendendole, di fatto, meno impattanti nell'economia del racconto.

Molti fan non hanno perdonato Endeavor per i suoi trascorsi di violenza domestica e pressioni tossiche sul figlio, Todoroki Shoto. È indubbio però come sia riuscito, nel corso del tempo, a cambiare in meglio, raggiungendo una vera e propria catarsi dopo essersi definitivamente riappacificato con la famiglia. In sostanza, un "Redemption Arc" da manuale, una delle tante perle narrative che hanno caratterizzato la monumentale opera supereroistica.

Anche Katsuki Bakugo ha ricevuto da Horikoshi un trattamento simile, anche se purtroppo, in My Hero Academia 408 la sua battaglia finale ha raggiunto un climax terrificante. Cosa ne pensate del percorso fatto dal personaggio di Endeavor? Avreste preferito una strada diversa o che morisse in battaglia contro gli "High-End"? Vi lasciamo ai commenti con una nota dolce: è stata annunciata l'uscita di un peluche dedicato ad Endeavor!