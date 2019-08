My Hero Academia: il volume 24 supera le 400 mila copie vendute

My Hero Academia è uno dei fenomeni di vendita degli ultimi anni, con i primi volumi che hanno già raggiunto anche un milione di copie vendute. Il manga di Kohei Horikoshi si piazza sempre in cima alle classifiche semestrali e annuali di oricon, competendo per il podio. Ma come è andato il volume 24 della serie, pubblicato due settimane fa?

La classifica Oricon ci fa sapere che, nelle scorse due settimane di registrazione dei dati, My Hero Academia 24 ha venduto oltre 400 mila copie. Per l'esattezza, Oricon riporta 406.721 tankobon venduti, raggiunti grazie ai 201.910 della prima settimana e le 204.811 della seconda. Il manga sta competendo a stretto contatto con The Promised Neverland, che col volume 15 ha venduto finora 399.399 copie.

Le due serie di Weekly Shonen Jump si giocano il titolo di seconda serie più venduta del mese. Seconda perché dal 9 agosto è arrivato nelle fumetterie nipponiche anche L'Attacco dei Giganti 29, che ha venduto nella sua prima settimana ben 369.481 copie e sarà destinato a superare non di poco i due titoli Shueisha nel conteggio finale.

My Hero Academia 24, intitolato "All it Takes is One Bad Day", si incentra sulla storia di Tomura Shigaraki e della lotta della sua League of Villain contro una nuova organizzazione.