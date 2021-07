My Hero Academia: il volume 28 nella top 10 dei libri più venduti in Italia

Con grande orgoglio, Edizioni Star Comics, casa editrice che si occupa della serializzazione italiana dell'opera di Kohei Horikoshi, ha annunciato che My Hero Academia volume 28 è tra i dieci libri più venduti del nostro Paese. Le vendite di manga sono in forte crescita?

Pubblicato in Italia da poche settimane, My Hero Academia n.28 ha raggiunto un traguardo che nella nostra nazione è quantomeno inaspettato. Stando ai dati rivelati con fierezza da Star Comics, questa nuova uscita è all'ottavo posto nella classifica settimanale generale dei libri più venduti in Italia. Il volumetto di Kohei Horikoshi è stato superato unicamente da best seller quali Tre di Valérie Perrin, al primo posto in classifica, e Vecchie Conoscenze di Antonio Manzini.

Le 192 pagine del manga, in formato brossurato, coprono gli eventi che vanno dal capitolo 268 al capitolo 276. Siamo dunque ancora ben lontani dal punto raggiunto in Giappone, dove è stato appena pubblicato il capitolo 319.

Ecco la sinossi di My Hero Academia #28. "Nell'assalto al nascondiglio montano dell'ex Armata di Liberazione dei Superpoteri, il fronte degli heroes è alle prese con una quantità impressionante di villain. Contemporaneamente, all'ospedale di Jaku, Mirko, Endeavor e gli altri si trovano a combattere con dei Nomu dalla potenza devastante. Ma è ormai chiaro che l'obiettivo principale dev'essere quello d'impedire il risveglio di Shigaraki, che non ha ancora portato a termine il suo processo di potenziamento".

E voi avete già acquistato il volumetto? Cosa ne pensate di questo traguardo, i manga stanno lentamente venendo rivalutati come opere non destinate unicamente a un pubblico di minori? Nel frattempo, da poco My Hero Academia ha festeggiato il suo 7° anniversario.