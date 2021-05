My Hero Academia volume 30 avrà una seconda copertina: la cover speciale

Ormai My Hero Academia è vicino al finale. Nei prossimi anni Kohei Horikoshi porterà a compimento la sua creatura, che continua comunque a conquistare lettori in tutto il globo. My Hero Academia ha oltre 50 milioni di copie vendute in tutto il mondo e proprio per questa popolarità è stato scelto per la copertina di Jump GIGA.

In parallelo al manga pubblicato su Weekly Shonen Jump, Kohei Horikoshi ha preparato nuove illustrazioni di My Hero Academia che sono state inserite nell'edizione primaverile di Jump GIGA 2021. Una di queste vede Shoto Todoroki e Dabi, alias Touya Todoroki, uno di fianco all'altro. Qui Dabi ha i capelli bianchi e un ciuffetto rosso, tipico della famiglia Todoroki, rivelando i suoi veri colori sotto la tinta nera.

Questa illustrazione sarà ufficialmente una nuova copertina per il volume 30. Oltre l'edizione normale del tankobon 30 di My Hero Academia che vede Dabi ballare su uno sfondo nero mentre c'è un alone di fiamma azzurrina, ci sarà una sovraccoperta speciale che potete vedere nel tweet in basso. Sul fronte ci sarà proprio l'illustrazione con Shoto e Dabi uno di fianco all'altro, e lo stesso vale per le due alette, una dedicata all'hero e un'altra al villain. Il retro, a metà tra ghiaccio e fuoco, mostra anche un Todoroki in caricatura.

Comprereste entrambe le versioni della copertina all'uscita in Italia?