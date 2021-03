My Hero Academia Volume 30: Toga seduce Uraraka nello sketch ufficiale di Horikoshi

Il Volume 30 di My Hero Academia debutterà il 2 aprile 2021 in Giappone, e come anticipatovi pochi giorni fa includerà i capitoli dal 286 al 295 compresi. Horikoshi ha recentemente mostrato la copertina, ma a quanto pare Dabi non sarà l'unico a ricevere spazio nel nuovo Volume, visto che la prima pagina vedrà come protagoniste Toga e Uraraka.

In calce potete dare un'occhiata a due sketch dell'autore, il primo risalente all'agosto del 2018, subito dopo la trasmissione dell'episodio 3x19 di My Hero Academia, mentre il secondo tratto direttamente dalla frontpage del nuovo Volume. La prima immagine mostra una Uraraka distaccata dalla villain, mentre nella seconda le due si sfiorano a vicenda, non una sorpresa considerando gli eventi del capitolo 289 del manga.

Uraraka ha subito un'importante evoluzione nel corso dell'ultimo arco narrativo di My Hero Academia, e anche se l'autore non ha potuto dedicarle la copertina a causa della clamorosa rivelazione di Dabi, ha cercato di darle più spazio possibile riservandole la prima pagina. Il confronto con Toga è stato sicuramente un punto di svolta per entrambe, ed è praticamente certo che in futuro le due si rincontreranno.

E voi cosa ne pensate? Vi piace lo sketch? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che My Hero Academia è recentemente entrato nell'atto finale, e che potrebbe concludersi entro tre o quattro anni al massimo.