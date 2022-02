My Hero Academia volume 33, correzioni e nuove tavole per l'ultimo numero

Da qualche giorno è approdato sul mercato il nuovo numero di My Hero Academia, il n°33, che ha proseguito il difficoltoso percorso intrapreso da Deku negli ultimi capitoli in formato cartaceo. Ad ogni modo, per il tankobon appena distribuito, Kohei Horikoshi ha apportato un paio di modifiche non indifferenti.

A causa della serializzazione settimanale gli autori di Shonen Jump devono scendere a compromessi con la velocità per rispettare le scadenze, anche a costo di non disegnare le tavole come previsto durante le fasi della sceneggiatura. Nel volume 33 di My Hero Academia, arrivato in Giappone lo scorso 4 febbraio, Horikoshi ha disegnato delle tavole inedite e apportato un paio di correzioni.

Grazie al lavoro di un fan che ha raccolto le differenze tra i capitoli raccolti nel tankobon e quelli rilasciati su rivista, dunque, in calce alla notizia potete dare un'occhiata ai cambiamenti apportati dal sensei. L'autore ha infatti ridisegnato alcune tavole come l'inseguimento di Ida, il commovente discorso di Uraraka, l'arrivo di Star & Stripes ma soprattutto lo splendido omaggio della donna salvata da All Might contro All For One dinnanzi alla statua eretta in onore dell'ex eroe n°1.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste modifiche apportate da Horikoshi nel nuovo volume, vi piacciono? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento nell'apposito spazio riservato qua sotto.