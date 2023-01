My Hero Academia, il volume 35 arriva in Italia: ecco quando

La storia di My Hero Academia sta entrando verso un punto di svolta, tuttavia dovremo attendere ancora un po' prima che l'autore metta un punto al suo gioiellino. Ad ogni modo, i lettori italiani dovranno attendere solo un altro paio di giorni per proseguire la trama da dove eravamo rimasti.

In attesa del capitolo 379 di My Hero Academia, atteso questo fine settimana su Manga Plus, è arrivato il momento per la community italiana di mettere mano al nuovissimo volume del manga edito da Star Comics. L'editore, infatti, sta curando la versione nostrana del gioiellino di Kohei Horikoshi tanto che il prossimo numero dovrebbe essere atteso all'uscita a breve.

Attraverso un comunicato diramato sui social media, la casa editrice ha confermato che la data d'uscita del volume 35 di My Hero Academia in Italia è prevista il prossimo 1 febbraio. L'annuncio è stato accompagnato dalla copertina a colori del fronte e del retro dell'attesissimo tankobon che dovrebbe contenere i capitoli dal 340 al 350.

Non ci resta dunque che attendere un altro paio di giorni per mettere mano all'attesissimo volume. E voi, invece, state aspettando con trepidazione l'uscita del nuovo numero del manga? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.