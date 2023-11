My Hero Academia volume 39, Horikoshi ha modificato tante scene del manga: ecco quali

Un utente di Reddit ha messo a confronto le tavole dei capitoli di My Hero Academia presenti nel volume 39 del manga con quelle uscite su Shōnen Jump. L'autore Kohei Horikoshi ha infatti apportato delle modifiche ai pannelli, aggiungendo dettagli e cambiando alcuni dialoghi.

Non è inusuale per i mangaka apportare dei cambiamenti nelle tavole raccolte nei volumi rispetto a quelle che escono sui magazine, in quanto le seconde sono spesso disegnate di fretta per rispettare le scadenze imposte dagli editori.

Nel volume 39 di My Hero Academia, oltre a essere stati aggiunti numerosi dettagli alle vignette, alcune scene hanno subito delle modifiche abbastanza incisive. La scena in cui nel magazine avviene il dialogo di Shoto della "creazione del capolavoro" non è presente. Inoltre, alla fine del capitolo 391 sono stati aggiunti alcuni pannelli che mostrano più nel dettaglio il combattimento tra Uravity e Toga. Infine, il pannello delle coltellate inflitte da Toga a Uraraka non compare più nel capitolo 393, ma nel 392, in quanto il dialogo "Voglio vivere come Himiko Toga" di Toga è stato ridisegnato in una singola pagina.

Queste modifiche sono state accolte con entusiasmo dai fan della serie, che hanno apprezzato l'attenzione di Horikoshi ai dettagli e la sua volontà di migliorare le scene di combattimento, dato le ultime critiche ricevute per la lunghezza degli ultimi capitoli di My Hero Academia.

Le ultime battaglie di Deku e dei suoi compagni di scuola stanno appassionando i lettori, i quali, vista la copertina del volume 39 di My Hero Academia, si aspettano che anche gli altri eroi della classe capiranno cosa significa per loro essere un Hero.

E Voi? Cosa ne pensate delle ultime battaglie di My Hero Academia?