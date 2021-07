My Hero Academia World Heores Mission, svelati ben sei nuovi personaggi! I primi dettagli

L'ora X si sta per avvicinare: il 6 agosto, nelle sale cinematografiche di tutto il Giappone, My Hero Academia: World Heroes Mission farà il suo debutto. In attesa di quel momento, continuano i leak sulla pellicola, che promette di essere ben più spettacolare di Two Heroes e Heroes Rising.

My Hero Academia: World Heroes Mission si collocherà nel mezzo dell'arco dell'Agenzia di Endeavor, saga che gli appassionati stanno rivivendo nella Stagione 5 dell'adattamento animato. Sotto la guida di Endeavor e Burnin, i Tre Moschettieri, ossia Deku, Shoto e Bakugo, dovranno sventare un complotto di portata internazionale.

Un gruppo criminale, guidato dal villain inedito Flect Turn, intende porre fine al mondo dei Quirk attaccando le maggiori città di ogni paese con un misterioso gas velenoso. Mentre il trio di giovani eroi combatterà nella città fittizia di Oseon, dove faranno la conoscenza di Rody e Pino, gli altri studenti della Classe 1-A saranno dislocati in nazioni come la Francia, l'Egitto e gli Stati Uniti, guidati da eroi professionisti dei rispettivi paesi. Tra le location della pellicola pare tuttavia mancare l'Italia.

In questa pellicola faranno dunque il loro debutto numerosi personaggi mai apparsi nell'anime o nel manga. Sulle pagine del nuovo numero di Jump, come condiviso dall'utente Twitter @Atsushi101X, sono apparsi ben sei protagonisti inediti.

Belos, donna vestita di verde che potete ammirare nel tweet in calce, pare una sorta di Robin Hood moderno. Serpenters, il ragazzo dai capelli viola, dovrebbe possedere un Quirk legato ai serpenti, esattamente come suggerisce il nome e l'aspetto.

Sidero, l'uomo con indosso la maschera dorata, emana un'aura piuttosto negativa; si tratta di un villain? Un criminale dovrebbe essere certamente Leviathan, la creatura demoniaca biancastra.

Allan Key, invece, pare essere un uomo piuttosto comune, senza alcun segno particolare. Quale mistero nasconde? A destare grande interesse, infine, troviamo Clea Voyans, donna bionda e con indosso degli occhiali violacei che per certi versi ricorda Denki Kaminari. Si tratta di sua madre o di un suo parente?

Nel frattempo, ecco due volti ben noti: il duo volante composto da Hawks e Tokoyami in una nuova foto di My Hero Academia World Heroes Mission.