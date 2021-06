My Hero Academia World Hero Mission: Deku è pronto in una nuova immagine inedita

My Hero Academia World Hero Mission è l'ultimo lungometraggio originale in attesa di uscita legato al franchise immaginato da Kohei Horikoshi. La serie supereroistica di Weekly Shonen Jump è infatti ormai uno dei titoli più importanti e popolari di casa Shueisha, motivo per cui l'editore sta spingendo molto per la controparte animata.

Il terzo film di My Hero Academia non sarà soltanto un lungometraggio, il colosso editoriale vuole fare le cose in grande e ha già annunciato persino un adattamento light novel. Come confermato inoltre dalle indiscrezioni, la linea temporale di World Hero Mission si colloca nel secondo cour della quinta stagione, presumibilmente all'interno della Saga dell'Agenzia Endeavor dal momento che vediamo Bakugo, Todoroki e Deku al fianco dell'attuale Hero n°1 nella prima visual dedicata.

Ad ogni modo, da qualche ora è trapelata in rete una nuova immagine promozionale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, dedicata ad un primo piano di Deku mentre usa il One For All, probabilmente durante uno scontro visto alcune ferite individuabili sul viso. Vi ricordiamo che il film uscirà il 6 agosto in Giappone e attualmente non ci sono novità circa un approdo in Italia. Comunque sia, visto il successo di My Hero Academia in Italia e l'approdo nel Bel Paese dei precedenti due film, è presumibile pensare che anche questa pellicola possa approdare da noi. A tal proposito, i lavori sembrano essere a buon punto stando alle parole del direttore del comparto sonoro che ha avvertito come il 75% del loro incarico sia già stato svolto.

