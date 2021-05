My Hero Academia: World Hero Mission, ci sarà un nuovo personaggio: Soul pronto al debutto

Ancora una volta, il lungometraggio dedicato a My Hero Academia abbandonerà il Giappone. Deku sarà impegnato a livello internazionale insieme ai suoi compagni di classe Katsuki Bakugo e Shoto Torodoki nel film My Hero Academia: World Heroes Mission in arrivo quest'anno.

Come in ogni film che si rispetti, debutteranno nuovi personaggi sia tra alleati che tra gli antagonisti. Il primo personaggio nuovo di zecca a essere presentato è Rody Soul, un personaggio che non si fida degli heroes. Il ragazzo sarà doppiato da Ryo Yoshizawa, che ha già partecipato a produzioni come Kamen Rider Fourze, Bleach e Tokyo Revengers. Di Rody Soul è stato rivelato anche il character design visibile nel tweet in basso che ci mostra la sua giovane età e l'abbigliamento fatto di abiti consunti e rattoppati.

My Hero Academia The Movie: World Heroes Mission debutterà in Giappone il 6 agosto 2021 e seguirà una misteriosa crisi riguardante i quirk, durante la quale saranno coinvolti i tre giovani eroi giapponesi. Anche il terzetto protagonista si presenterà in una nuova veste, come dimostrato dai character design in HQ di Deku, Bakugo e Todoroki. Gli eventi saranno cronologicamente inseriti durante la fase finale della quinta stagione dell'anime attualmente in onda.