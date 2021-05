My Hero Academia: World Hero Mission, svelato il design definitivo in HD dei nuovi costumi

Il sito web giapponese Comic Natalie ha mostrato in anteprima mondiale il design definitivo dei nuovi costumi da eroe del film di My Hero Academia, rivelando anche che si tratta di tute stealth realizzate appositamente per i tre protagonisti. In calce potete osservare la galleria di immagini, per la prima volta in alta definizione.

Weekly Shonen Jump aveva mostrato un primo antipasto dei nuovi outfit di Deku, Bakugo e Todoroki nel corso del secondo weekend di maggio, pubblicando tuttavia una semplice immagine dei tre costumi visti di fronte. La serie di immagini pubblicate da Comic Natalie, invece, ci mostrano anche la parte posteriore e i tre copricapo personalizzati, permettendoci di analizzarne ulteriormente il design.

La nomenclatura "costume stealth" è sicuramente la parte più interessante del reveal di Comic Natalie, visto che sembrerebbe suggerire un approccio diverso a quelli visti finora nei film e nella serie anime di My Hero Academia. Secondo quanto rivelato da Shonen Jump il nemico di questa nuova pellicola sarà un gruppo organizzato chiamato Humarize, intenzionato a piazzare bombe per tutto il paese per eliminare definitivamente i possessori di Quirk. Deku, Bakugo e Todoroki avranno il compito di fornire supporto a Endeavor e Hawks e di disattivare queste bombe, ma considerando che Deku è l'unico a possedere le abilità necessarie per agire furtivamente, sarà interessante capire come si evolverà la situazione.

Il nuovo film di My Hero Academia è stato presentato a fine marzo con il primo trailer ufficiale, e debutterà in Giappone nel mese di agosto. La pellicola sarà ambientata durante il periodo del tirocinio dei tre eroi, raccontato nei capitoli dal 241 al 252 del manga. La quinta stagione della serie anime dovrebbe concludersi poco prima dell'inizio della saga in questione, intorno al capitolo 240.