My Hero Academia: World Hero Mission, è ufficiale: la sceneggiatura è stata completata

Circa un mese fa debuttava il primo trailer di My Hero Academia: World Hero Mission, il prossimo lungometraggio originale ispirato al gioiellino di Kohei Horikoshi. Ci sono molte aspettative nei riguardi di questa pellicola, anche alla luce dei nuovi costumi dei protagonisti, il terzo preparato da Studio BONES.

Difficilmente i film di animazione vengono terminati molto prima della data di debutto sul grande schermo, il 6 agosto nel caso di My Hero Academia: World Hero Mission, e anche il terzo lungometraggio ispirato al manga di Horikoshi sensei non fa eccezione. Tuttavia, i lavori stanno procedendo spediti e attualmente lo staff sembra essere ad un buon punto della produzione o almeno questo è quanto si evince dal recente post condiviso tramite i canali social del progetto cinematografico.

Come potete notare dal cinguettio allegato in calce alla notizia, attraverso una foto il team ha fatto sapere di aver finalmente ultimato la sceneggiatura, uno dei passaggi più lunghi ed importanti in fase di produzione. Dalle informazioni rivelate sappiamo che Deku si troverà al centro di un complotto internazionale a cui il nostro eroe dovrà scampare attraverso misure stealth e tanta azione.

Prima di rimandarvi ai saluti cogliamo l’occasione per ricordarvi che all’interno del trailer di My Hero Academia: World Hero Mission si nasconde un omaggio a Star Wars, l’avete notato? E voi, invece, che aspettative avete su questo film? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell’apposito riquadro qua sotto.