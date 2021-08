My Hero Academia: World Heroes Mission è 1° al box office giapponese, crescono gli incassi

My Hero Academia: World Heroes Mission, il terzo film del franchise di Horikoshi e Studio Bones, ha incassato ben 240 milioni di yen nel corso del suo quarto weekend nei cinema giapponesi (venerdì-domenica), piazzandosi per la prima volta in cima al botteghino giapponese. La pellicola aveva superato quota 2 miliardi di yen lo scorso 23 agosto.

My Hero Academia: World Heroes Mission ha incassato 940 milioni nel weekend di esordio, più altri 1,06 miliardi di yen nel corso del secondo e terzo weekend. Ad oggi, 31 agosto 2021, la pellicola ha incassato la bellezza di 2,4 miliardi di yen (€18,5 milioni circa) e venduto 1,81 milioni di biglietti. Secondo i primi dati statistici il pubblico in sala è principalmente femminile, nonostante il target shonen del film.

Per My Hero Academia: World Heroes Mission si tratta di un ottimo risultato, e i numeri dovrebbero crescere ulteriormente una volta avviata la distribuzione in occidente. Di seguito potete dare un'occhiata alla classifica del box office giapponese aggiornata a fine agosto.

Box Office Giappone (30 agosto 2021)

My Hero Academia: World Heroes Mission - 2,4 miliardi di yen BELLE - 5,5 miliardi di yen Kaguya-sama: Love Is War Final - 530 milioni di yen Fast & Furious 9 - 3,07 miliardi di yen Hato no Gekitaihou - 110 milioni di yen Krou no Chi LEVEL 2 - 410 milioni di yen Old - 80 milioni di yen Earwig e la Strega - 70 milioni di yen Tokyo Revengers - 4 miliardi di yen Crayon Shin-chan - Nazo meki! Hana no tenkasu gakuen - 1,51 miliardi di yen

Come di consueto la maggior parte dei film in classifica sono anime, con My Hero Academia: World Heroes Mission che ha compiuto un balzo dalla quinta alla prima posizione, prendendo il posto al secondo live-action di Kaguya-sama: Love is War. Tra gli altri, impressionano anche BELLE di Mamoru Hosoda e il live-action di Tokyo Revengers.

E voi cosa ne dite? Felici del successo del film di My Hero Academia? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che la pellicola arriverà anche in Italia nel 2022, probabilmente in primavera.