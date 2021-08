My Hero Academia: World Heroes Mission, la nuova amicizia di Deku nell'ultimo trailer

L'ultima avventura di Midoriya, Bakugo e Todoroki ha sbaragliato ogni record registrato dalle due pellicole precedenti, e forte di questo straordinario successo la pellicola My Hero Academia: World Heroes Mission è stata nuovamente pubblicizzata con un ulteriore trailer che approfondisce in maniera piuttosto singolare una nuova amicizia di Deku.

La trama principale del film si sviluppa attorno alla minaccia rappresentata dall'organizzazione criminale Humarize no Villain, guidata da Flect Turn, che intende catalizzare il processo di decadimento dovuto alla teoria della Singolarità dei Quirk, risvegliando forzatamente questi poteri latenti nella maggior parte delle persone presenti sul pianeta. Ad intervenire saranno chiamati, oltre a diversi Pro Hero, anche i Tre Moschettieri, dopo essersi guadagnati un posto nella missione internazionale in seguito agli eventi narrati nel capitolo prequel.

A fare da contraltare a questa storia vi è l'amicizia che Deku instaura con il personaggio di Rody Soul, che è riuscito persino a colpire ed emozionare l'autore Kohei Horikoshi. È proprio il loro rapporto ad essere protagonista nel nuovo trailer pubblicato dalla TOHO Animation che potete trovare in cima alla notizia. In una rapida sequenza viene mostrata la crescita della loro amicizia, da un tranquillo viaggio attraverso luoghi campestri, fino alla collaborazione sul campo di battaglia per contrastare i piani di Flect Turn.

Sebbene non sia stata definita una data d'uscita precisa, ricordiamo che probabilmente il film arriverà in Italia nella primavera del 2022.