My Hero Academia World Heroes Mission: in arrivo un OVA basato sul Vol. W

Con My Hero Academia World Heroes Mission che ha ormai fatto il suo debutto in tutto il mondo, la missione internazionale di Deku, Shoto e Bakugo può dirsi conclusa. O forse no. Nel Blu-ray Disc del terzo lungometraggio, sarà incluso un OVA basato sugli eventi del manga one-shot Volume W.

Sebbene la pellicola abbia ottenuto incassi record, guadagnandosi addirittura ben due weekend di trasmissione nei cinema italiani, restano ancora molte domande in sospeso. Come sono stati selezionati i Tre Moschettieri per la missione in quel di Otheon, e chi li ha indirizzati contro l'organizzazione criminale conosciuta con il nome di "Humarise"? A queste domande troviamo risposta nel capitolo extra My Hero Academia special spin-off Endeavor Mission.



In questo prequel del terzo film, vediamo i tre tirocinanti venire messi alla prova contro il Number One giapponese. Dopo un clamoroso triplo Plus Ultra, con cui finalmente colpiscono il loro maestro, il trio viene prescelto per la missione internazionale.



Sulla base degli eventi di questo spin-off, nell'edizione home video Blu-ray Disc di My Hero Academia World Heroes Mission sarà incluso un OVA in cui viene narrato questo meraviglioso scontro a quattro. Lo special anime del Volume W è affidato allo Studio BONES, ma ancora non sappiamo se verrà trasmesso in televisione prima del debutto della sesta stagione anime. Vi ricordiamo, infatti, che il tirocinio di Deku, Bakugo e Shoto è ambientato tra gli episodi 13 e 19 della quinta stagione.



Altro grande dubbio della fanbase italiana è la possibilità di vederlo nel nostro Paese sottotitolato per vie ufficiali. Vi salutiamo, infine, lasciandovi alla nostra recensione di My Hero Academia World Heroes Mission.