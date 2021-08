My Hero Academia: World Heroes Mission batte Heroes Rising, esordio da 940 milioni di yen

My Hero Academia: World Heroes Mission, il terzo film originale dell'anime di Studio Bones, ha debuttato nei cinema giapponesi registrando il miglior incasso di sempre per un film della serie, superando i 940 milioni di yen al botteghino (€7,3 milioni circa) nel corso del primo weekend, e strappando un totale di 720.000 biglietti.

My Hero Academia: Heroes Rising, il secondo film del franchise, aveva registrato incassi pari a 422 milioni di yen (€3,2 milioni circa) nello stesso periodo di tempo, mentre My Hero Academia: Two Heroes aveva incassato 1,6 miliardi di yen nel corso dei primi due mesi. My Hero Academia: World Heroes Mission è quindi il film più prolifico del franchise nel primo weekend, e molto probabilmente supererà con facilità gli incassi totali di entrambi i suoi predecessori.

In generale, gli incassi dopo quattro giorni sono accettabili ma non eccellenti, specie se confrontati con quelli di altre pellicole anime distribuite nel corso dell'ultimo anno e mezzo. Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon A Time, ad esempio, ha incassato 800 milioni di yen in un solo giorno, mentre Belle di Mamoru Hosoda ha superato i 900 milioni di yen tra sabato 17 e domenica 18 luglio 2021. I 940 milioni di yen ottenuti da My Hero Academia: World Heroes Rising sono un buon risultato, ma considerando la popolarità della serie era lecito aspettarsi qualcosa di più.

In tutti i casi, il miglior mercato per i film di My Hero Academia è sempre stato l'occidente, quindi prima di tirare le somme bisognerà aspettare l'uscita negli USA e in Europa.

E voi cosa ne dite? Siete curiosi di vedere il film? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi lasciamo al trailer di My Hero Academia: World Heroes Mission.