My Hero Academia: World Heroes Mission, chi è e cosa nasconde il nuovo personaggio?

Attualmente impegnata con la visione della Stagione 5 dell'anime e con la lettura dei nuovi capitoli del manga, la community di My Hero Academia attende con ansia l'arrivo del terzo film, che debutterà quest'estate in Giappone. La nuova pellicola, che promette di essere la più iconica del franchise, introdurrà un nuovo personaggio.

Questo nuovo film si concentrerà sui Tre Moschettieri del Liceo Yuei, ossia Midoriya, Bakugo e Shoto, i quali verranno coinvolti in una missione internazionale. Oltre a essi, in My Hero Academia: World Heroes Mission ci sarà un personaggio totalmente inedito, Rody Soul, doppiato dal voice actor Ryo Yoshizawa, già noto per avere prestato la sua voce in Gintama e Kingdom. Ma chi è questo misterioso ragazzo e quale sarà il suo ruolo nella pellicola?

"Rody è un ragazzo che vive in una casa mobile a Oseon, la terra in cui arrivano Deku, Bakugo e Shoto. Per portare da mangiare ai suoi fratelli più piccoli, Soul ha rinunciato al suo sogno e ha iniziato a lavorare. Un certo incidente lo ha però costretto a unire le forze con Deku e gli altri. È molto diffidente nei confronti degli eroi a causa delle condizioni in cui è conosciuto. Sembra una persona frivola, ma tiene segreta la sua vera natura".

Come potete vedere dal tweet in calce all'articolo, questo nuovo personaggio indossa delle vesti logore e ricucite alla bene e meglio, a indicare il suo status economico. Sul capo indossa una bandana e degli occhiali da sole, mentre le mani sono coperte da un paio di guanti.



Al momento, non è ancora noto quale sia il Quirk di Rody, ma è già chiaro che sarà fondamentale per lo sviluppo della pellicola. Il trio di aspiranti eroi si dovrà unire a lui per affrontare un gruppo di terroristi intenzionato a porre fine al mondo delle Unicità.

Cosa vi aspettate da questo debutto? Nel frattempo, ecco il design in HD dei nuovi costumi di My Hero Academia: World Heroes Mission.