My Hero Academia World Heroes Mission: Deku in azione nel trailer italiano Dynit

La pellicola record che nel solo territorio giapponese ha fatto registrare incassi pari al corrispettivo di quasi 30 milioni di dollari sta per fare il suo debutto nel nostro Paese. A novembre, gli anime tornano nei cinema italiani con Dynit e My Hero Academia: The Movie - World Heroes Mission!

Distribuito da Nexo Digital in collaborazione con Dynit, il terzo film di My Hero Academia arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal 18 al 21 novembre. Queste date, rivelate ufficialmente nel corso del Romics 2021, sono ora accompagnate dal primo trailer doppiato nella nostra lingua.

Protagonisti di questo lungometraggio originale che si pone nella linea temporale della saga dell’Agenzia di Endeavor sono Deku, Bakugo e Shoto, i quali, già impegnati nel loro tirocinio da eroi professionisti, dovranno affrontare un complotto internazionale.

Come vediamo dalla clip, condivisa sul canale YouTube Dynit, Izuku Midoriya è stato incolpato per un misterioso attentato. Ricercato dalle forze di tutto il Giappone, dovrà dimostrare la sua innocenza affrontando la Humarise, un gruppo misterioso che crede nella teoria dell’eredità dei Quirk, secondo cui l’evoluzione delle Unicità porterà un giorno l’umanità all’estinzione.

Nella città di Otheon, affiancato da personaggi inediti come Rodi o gli eroi internazionali Salaam e Big Red Dot, si combatterà la più pericolosa crisi della storia di My Hero Academia. Animato da Studio BONES per Toho Animations, World Heroes Mission ha superato i record dei botteghini giapponesi. E voi, andrete al cinema per vedere questo film anime?