My Hero Academia World Heroes Mission, Deku e i nuovi Villain in altre immagini ufficiali

Dopo una lunga attesa, da ormai quasi due settimane nei cinema giapponesi è arrivato My Hero Academia: World Heroes Mission, terzo film del franchise di Kohei Horikoshi che sta facendo registrare incassi spaventosi. Per pubblicizzare la pellicola, il profilo Twitter dell'anime ha pubblicato tre nuove immagini ufficiali!

Mentre dell'uscita internazionale ancora non si sa nulla, My Hero Academia: World Heroes Mission sta sbancando i botteghini giapponesi. Il terzo film ha fatto registrare incassi che superano i 14 milioni di dollari, una cifra che ha sovrastato quella conquistata dai due predecessori, Two Heroes e Heroes Rising.

Al fine di spingere ulteriormente la vendita di biglietti, l'account ufficiale dell'anime di My Hero Academia ha pubblicato tre immagini promozionali, le quali ritraggono rispettivamente Midoriya, Flect Turn e Beros, due Villain inediti.

La prima immagine mostra Izuku Midoriya, in abiti civili e con indosso un "cappello da pescatore", fare il gesto della vittoria. Sul polso destro è possibile notare le cicatrici che si è procurato nel tentativo di padroneggiare il One For All, il mitico Quirk ereditato da All Might.

La seconda, invece, è dedicata a Flect Turn, misterioso personaggio che guida l'organizzazione di Villain che si fa chiamare Humanize. Lo scopo ultimo del criminale è quello di portare a una disastrosa catastrofe che segnerà la fine dei Quirk e della società degli eroi.

La terza e ultima immagine promozionale mostra una sottoposta di Flect Turn, ossia Beros, Villain che si contraddistingue per l'abilità nel tiro con l'arco. Vi lasciamo al commento di horikoshi sul terzo film di My Hero Academia.