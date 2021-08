My Hero Academia World Heroes Mission, disponibile a sorpresa il capitolo prequel del film

Kohei Horikoshi e Yoko Akiyama hanno pubblicato a sorpresa un nuovo capitolo di My Hero Academia, intitolato My Hero Academia special spin-off: Endeavor's Mission e ambientato subito prima degli eventi raccontati nel nuovo film anime in uscita ad agosto. Il capitolo è disponibile gratuitamente in lingua inglese su MangaPlus.

Il capitolo speciale è ambientato durante il tirocinio di Deku, Bakugo e Todoroki presso l'agenzia di Endeavor, raccontato nei capitoli 241/252 del manga e negli episodi dal 5x13 al 5x19 della serie anime attualmente in onda. Gli eventi mostrati nel capitolo sono antecedenti all'inizio del film, e svelano un nuovo test affrontato dai tre eroi durante il loro periodo di prova presso l'agenzia dell'eroe numero uno.

Nel capitolo spin-off, Deku, Bakugo e Todoroki vengono accompagnati all'interno di un grande magazzino, dove trovano ad attenderli Endeavor e tre uomini con abiti scuri e occhiali da sole. I tre uomini parlano di un complotto internazionale, e rivelano ai tre eroi che il governo sta mettendo insieme una task force denominata "World Heroes Association", che dovrà intervenire per fermare dei pericolosi villain. Endeavor spiega ai tre ragazzi che se riusciranno a colpirlo almeno una volta entro tre minuti entreranno a far parte della squadra speciale.

Il combattimento tra i tre aspiranti eroi e il numero uno inizia, e Bakugo si lancia immediatamente all'assalto cercando di colpire Endeavor con un'esplosione. L'eroe numero uno schiva il colpo e contrattacca costringendo Bakugo a ritirarsi, ma nello stesso istante Todoroki prova a colpire il padre con il suo muro di ghiaccio, creando così un'apertura per Midoriya.

Nonostante gli sforzi congiunti, Endeavor schiva facilmente tutti i colpi dei tre aspiranti eroi e li mette KO con una devastante esplosione. A circa un minuto dalla fine della prova, però, Deku, Bakugo e Todoroki si caricano con il motto dello Yuei, e attaccando ripetutamente riescono finalmente a colpire di striscio l'eroe numero uno. Allo scadere del tempo, Endeavor promuove i tre aspiranti eroi, consentendogli quindi di unirsi alla task force sotto il suo comando.

Nella parte finale, Deku, Bakugo e Todoroki ricevono tre nuovi completi, le "stealth suits" già viste nelle prime immagini promozionali, e si preparano all'importante missione raccontata nel nuovo film.