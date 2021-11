My Hero Academia World Heroes Mission, esordio record: quarto posto al box office italiano

Che quello creato da Kohei Horikoshi sia un fenomeno di fama mondiale, non lo si scopre certamente oggi. My Hero Academia pare infatti aver conquistato anche il cuore della community italiana: World Heroes Mission, il terzo lungometraggio anime della saga, debutta nei cinema nostrani sfiorando il podio del box office!

Stando ai dati suggeriti da Dynit, che con Nexo Digital ha portato il film in Italia, il debutto di My Hero Academia: The Movie - World Heroes' Mission è da record. Nel suo primo giorno nei cinema del nostro Paese, la terza pellicola del franchise ha ottenuto un totale di quasi cinquemila spettatori, conquistando il quarto posto del box office italiano.

Vi ricordiamo che World Heroes Mission, prodotto da Toho Animation e animato da Studio BONES, resterà nei cinema italiani fino al 21 novembre, per un totale di soli quattro giorni di riproduzione. E voi, fate parte della schiera che lo ha già visto, oppure dovete ancora adempiere al dovere di eroi professionisti?

My Hero Academia: World Heroes' Mission si colloca cronologicamente durante l'arco dell'Agenzia di Endeavor della Stagione 5 ed è ambientato nella città fittizia di Otheon. Durante il loro tirocinio con il Number One Hero giapponese, Deku, Shoto e Bakugo vengono chiamati in servizio per prendere parte a una missione internazionale. Assieme ai Pro Heroes di tutto il mondo, i Tre Moschettieri devono combattere il gruppo di Villain chiamato Humarise. Guidata dal malvagio Flect Turn, questa associazione criminale è intenzionata a mettere fine al mondo dei Quirk. Riusciranno Midoriya e compagni a fermarli?

Vi salutiamo lasciandovi alla nostra recensione di My Hero Academia World Heroes Mission e al trailer italiano Dynit del terzo film di My Hero Academia.