My Hero Academia World Heroes Mission: il terzo film arriva in Italia a novembre

Negli scorsi mesi, Studio BONES ha fatto il pieno di My Hero Academia. Non solo la stagione 5, da pochi giorni conclusasi in madrepatria e sui servizi streaming mondiali, ma ha anche portato al cinema il terzo film della serie. My Hero Academia: World Heroes Mission è stato un successo, confermando la striscia positiva delle pellicole sugli eroi.

A pochi mesi dall'uscita giapponese, Dynit e Nexo Digital hanno annunciato durante il Romics 2021 che porteranno My Hero Academia: World Heroes Mission in Italia a brevissimo. La rivelazione porta con sé anche le date di questo evento: dal 18 al 21 novembre 2021, ovvero tra appena un mese e mezzo. Il divario con l'uscita in Giappone è quindi di appena quattro mesi, confermando l'interesse che c'è da parte di Dynit nella pubblicazione in italiano di questi prodotti per il cinema.

Ambientato durante gli eventi della quinta stagione dell'anime, Izuku Midoriya e i suoi compagni di classe stavolta non si trovano in Giappone, bensì in territorio internazionale. I protagonisti di My Hero Academia devono occuparsi di un'organizzazione terroristica che darà molto filo da torcere sia a loro che ai loro professori, oltre che al resto degli eroi più famosi. Il secondo film Heroes Rising è invece disponibile su Netflix in italiano dallo scorso anno.