My Hero Academia World Heroes Mission: il film è disponibile su Amazon Prime Video

My Hero Academia: Wolrd Heroes Mission è l'ultimo film del franchise legato alla mitologia di Kohei Horikoshi, uno dei titoli più popolari della rivista Weekly Shonen Jump. La pellicola, che era già approdata in Italia nelle sale cinematografiche, arriva adesso anche sul piccolo schermo.

Il debutto di My Hero Academia: World Heroes Mission è stato un successo in Italia, tanto da garantire alla distribuzione ulteriori giorni di programmazione. Nonostante la critica non abbia promosso a pieni voti l'ultima pellicola di Studio Bones, dall'altra il film si è comunque difeso con un buon comparto tecnico.

Ad ogni modo, nelle scorse ore Dynit ha rilasciato un comunicato sui propri canali social in cui annuncia l'arrivo del film sopracitato su Amazon Prime Video, ovviamente con tanto di doppiaggio in italiano. Il lungometraggio è già disponibile alla visione tramite il link alla fonte, mentre per chi non conoscesse la trama essa recita quanto segue: "Durante il loro tirocinio presso l'agenzia dell'eroe professionista Endeavour, Deku e il suo nuovo amico Rody si ritrovano ricercati in tutta la nazione per un crimine che non hanno commesso. Riusciranno Deku e i suoi amici a fermare i piani globali di Humarize di eliminare tutti i Quirk?"

E voi, invece, coglierete l'occasione per riguardare o recuperare My Hero Academia: World Heroes Mission? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.