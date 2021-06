My Hero Academia World Heroes Mission: il terzo film riceverà un adattamento light novel

Mentre in televisione al momento è in onda la stagione 5 di My Hero Academia con i nuovi sviluppi della trama, in Giappone si preparano ad assistere anche alla nuova iterazione cinematografica del franchise. My Hero Academia arriverà infatti per la terza volta la cinema con il film My Hero Academia: World Heroes Mission.

Un film molto atteso, a più di un anno e mezzo di distanza dal predecessore, e che vedrà Deku in azione in vesti completamente inedite. Il protagonista di My Hero Academia: World Heroes Mission si occuperà di una missione di portata mondiale dove affronterà un nemico mai visto prima insieme però ai soliti compagni, in particolare con al fianco Katsuki Bakugo e Shoto Todoroki.

My Hero Academia: World Heroes Mission arriverà anche in versione manga, ma nelle ultime ore è arrivata la notizia di un nuovo adattamento della pellicola. Come di consueto, è stata annunciata la light novel di My Hero Academia: World Heroes Mission, la quale sarà scritta da Anri Takahashi - già autore di My Hero Academia: School Briefs, spin-off della serie principale, e della novelizzazione del secondo film - mentre l'uscita per ora è programmata su Amazon per il 6 agosto 2021, ovvero la data di uscita del film nei cinema giapponesi.