My Hero Academia World Heroes Mission: Hawks e Tsukuyomi in una nuova foto dal film

Il 6 agosto nei cinema giapponesi approderà My Hero Academia: World Heroes Mission, il terzo lungometraggio animato ispirato all'opera di Kohei Horikoshi. Intanto, sul web ha fatto la sua comparsa una nuova foto proveniente dal film con protagonisti Hawks e Tsukuyomi.

Settimana generosa questa per i fan di My Hero Academia: non solo abbiamo avuto un nuovo capitolo del manga e un nuovo episodio della quinta stagione dell'anime, dopo che entrambi erano andati in pausa la settimana precedente, ma è stato annunciato anche che avremo un evento promozionale in occasione del film My Hero Academia World Heroes Mission programmato per il prossimo 19 luglio. E in più, adesso, possiamo goderci anche una nuova still dal film con due dei personaggi preferiti dai fan.

Protagonisti dell'immagine che trovate anche in calce alla notizia altri non sono che gli eroi alati, il #2 Hero Hawks e il suo tirocinante, il Jet-Black Hero Tsukuyomi a.k.a. lo studente della 1-A Tokoyami Fumikage (in compagnia del suo fedelecompagno Dark Shadow, anche se non compare nell'immagine).

I due, che sappiamo essere in trasferta in America nella pellicola stando alle nuove informazioni sulle location di World Heroes Mission, non sembrano passarsela al meglio nel momento catturato nel fotogramma... Cosa starà succedendo? Sarà forse andato storto qualcosa nel loro piano d'azione?

Per scoprirlo dovremo aspettare l'arrivo di My Hero Academia: World Heroes Mission sugli schermi.