My Hero Academia: World Heroes Mission, Horikoshi ha visto il film: ecco il suo commento!

My Hero Academia: World Heroes Mission ha incassato 940 milioni di yen nel weekend di debutto in Giappone, strappando un totale di 720.000 biglietti dopo appena quattro giorni nelle sale. Tra gli spettatori era presente anche l'autore della serie Kohei Horikoshi, che subito dopo la visione del film ha scritto una breve commento sul suo profilo Twitter.

"Ho visto il nuovo film di My Hero Academia al cinema", ha scritto il mangaka, "e devo ammettere che dopo la visione mi sono commosso. È davvero un bel film! Vorrei ringraziare personalmente il director Nagasaki e tutti gli altri membri della produzione per il lavoro svolto. Il personaggio di Rody in particolare mi ha colpito molto di più di quanto pensassi! Chissà se comparirà anche nel manga, lo spero!". In calce all'articolo potete dare un'occhiata allo sketch realizzato dall'autore, in cui è ritratta una simpatica discussione tra Deku e Rody, con il primo che dice "Sei davvero figo, Rody" e il secondo che risponde ironicamente "Lo so! ahah!".

My Hero Academia: World Heroes Mission ha debuttato al secondo posto al box office giapponese, sopra Belle di Mamoru Hosoda e sotto il blockbuster di Universal Pictures Fast & Furious 9. Al momento il film non ha una data d'uscita in Italia, ma è plausibile che il lungometraggio arrivi nei cinema nostrani entro la primavera del 2022.