My Hero Academia World Heroes Mission, ecco l'illustrazione del disegnatore di Venom

My Hero Academia: World Heroes Mission è recentemente arrivato nei cinema americani. Questa volta, Deku e i suoi amici stanno cercando di abbattere un pericoloso culto noto come Humarize, che vede i Quirk come una piaga per l'umanità che deve essere distrutta. Inoltre, Midoriya viene incastrato per un crimine che non ha commesso.

Questo lancio internazionale di My Hero Academia: World Heroes Mission è stato accolto con entusiasmo, debuttando al quarto posto in America lo scorso fine settimana, dimostrando che c'è sicuramente un mercato vivo per gli anime in Occidente.

Il disegnatore Marvel, Ryan Stegman, noto di recente per il suo lavoro su Venom insieme a Donny Cates, ha realizzato un artwork ufficiale per il film d'animazione. Il disegnatore ha recentemente partecipato ad un'importante run sul simbionte tanto amato, lavorando in coppia con lo scrittore Donny Cates per aggiungere e modificare dettagli alla mitologia di Venom, come la presenza del dio dei simbionti, Knull.

Avendo lavorato in precedenza su The Amazing Spider-Man, Fantastic Four, Wolverine, Avengers, X-Men e molti altri, non è una sorpresa che il talento di Stegman lo porti in ambienti al di fuori del mondo dei comics americani. Questa non è infatti la prima volta che Stegman ha avuto a che fare con il franchise di Kohei Horikoshi.

Aveva precedentemente realizzato una copertina per la serie che mostrava due dei più grandi cattivi della serie, Dabi e Shigaraki. L'account Twitter ufficiale di Funimation ha condiviso il nuovo artwork di Ryan Stegmanm che potete vedere alla fine dell'articolo.

In Italia My Hero Academia: World Heroes Mission arriva questo mese.