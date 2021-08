My Hero Academia World Heroes Mission: un importante cambiamento per Midoriya?

Mentre nel manga di My Hero Academia Izuku Midoriya sembra aver intrapreso un cammino alquanto oscuro, allontanandosi dai suoi compagni e dal mentore All Might, nella terza pellicola dedicata all'opera di Horikoshi, World Heroes Mission, il protagonista subirà un importante cambiamento, fondamentale per la sua carriera da Hero.

Dopo lo straordinario debutto del film nelle sale giapponesi, i doppiatori dei Tre Moschettieri sono stati intervista dalla rivista Highlight, di cui l'utente @shibuyasmash ha riportato alcuni estratti tradotti nei post che trovate in calce. Nel corso dell'incontro Daiki Yamashita, voce di Deku, ha rivelato alcuni interessanti dettagli sulla crescita del personaggio. Coinvolto in una missione estremamente importante per il mondo intero, considerata la minaccia rappresentata dall'organizzazione Humarize no Villain, Midoriya si dimostrerà molto più fiducioso delle proprie capacità e comprenderà appieno le sue responsabilità.

Facendo un paragone diretto con le due pellicole precedenti, Yamashita ha affermato che in World Heroes Mission Izuku è cambiato, tutte le difficoltà affrontate finora, e gli insegnamenti di All Might, lo hanno portato ad essere più deciso. "Nel terzo film rimane forte per tutto il tempo" così ha commentato il doppiatore, ripensando alle scene di Heroes Rising e Two Heroes in cui Deku ha avuto dei momenti di sconforto.

In attesa che il film arrivi in Italia ricordiamo che su Manga Plus è disponibile il capitolo prequel del film.