My Hero Academia: World Heroes Mission: importanti aggiornamenti sulla produzione del film

Il 2021 si sta rivelando un anno fondamentale per la crescita di My Hero Academia grazie ai sorprendenti eventi narrati nel manga, al ritorno della quinta stagione dell'anime, prodotta dallo studio Bones, e all'annuncio a sorpresa diversi mesi fa della terza pellicola del franchise, su cui sono stati diffusi alcuni interessanti aggiornamenti.

Sembra infatti che la produzione della pellicola stia procedendo nei tempi prefissati, e stando a quanto riportato nel post che trovate in calce alla notizia, condiviso su Twitter da @Sunma47, le sessioni di doppiaggio, per la versione giapponese sono già iniziate. Ciò è dovuto al costante lavoro che il team sta facendo da diversi mesi, e soprattutto alla sapiente guida del regista Kenji Nagasaki, e a Daiki Yamashita, voce del protagonista Deku.

Alternandosi tra gli episodi della quinta stagione e le registrazioni per la pellicola, tutto il cast sta sostenendo intense sessioni di lavoro, in un periodo a dir poco complesso come questo, considerando soprattutto il prolungamento dello stato d'emergenza indetto dal governo giapponese. Si tratta di una notizia molto importante, non solo per gli appassionati dell'avventura di Deku e compagni, ma per l'industria dell'animazione giapponese in generale, che continua a dare importanti segni di ripresa, nonostante i numerosi rinvii che ha dovuto, e deve tuttora, affrontare per la diffusione della pandemia.

Di seguito riportiamo la sinossi ufficiale di World Heroes Mission: "Un misterioso gruppo chiamato Humarize crede fortemente nella teoria della Singolarità dei Quirk, secondo la quale i Quirk si uniranno sempre di più col passare delle generazioni, generando un potere capace di porre fine all'umanità. Per salvare tutti, i Pro Hero di tutto il mondo chiedono agli eroi in formazione della UA Academy di aiutarli a formare un team di Hero. Spetta quindi a loro salvare il mondo e il futuro degli Heroes in quella che sembra essere la più grande crisi di My Hero Academia."

Ricordiamo che è stata pubblicata anche una nuova key visual per il film, e vi lasciamo ai dettagli riguardanti Soul, il nuovo personaggio che vedremo in World Heroes Mission.