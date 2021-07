My Hero Academia World Heroes Mission: l'importanza della Singolarità dei Quirk nel film

L'ultimo trailer di My Hero Academia: World Heroes Mission ha evidenziato l'obiettivo primario dei principali Villain della pellicola. Nel video Flect Turn, capo dell'organizzazione Humarize no Villain, ha presentato a tutti i suoi sottoposti il piano per salvare l'umanità, basato sull'eliminazione totale di ogni Quirk.

Un obiettivo indubbiamente molto complesso da raggiungere, e che porterà Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo e Shoto Todoroki, al fianco di altri Pro Hero, ad intervenire direttamente, spostandosi di nazione in nazione per prevenire l'attacco nemico. Durante il suo sontuoso discorso, Flect Turn ha ammesso di voler salvare l'umanità, non importa a quale costo, e nel farlo ha alzato sopra la sua testa un libro, visibile in un frame del nuovo trailer di World Heroes Mission.

Si tratta del Quirk Doomsday Theory, un testo indubbiamente legato alla teoria della Singolarità dei Quirk, uno degli aspetti più interessanti dell'intera opera creata da Kohei Horikoshi. Tale teoria si basa sul fatto che il passaggio generazionale dei Quirk, sommato al costante aumento di potenza di questi ultimi, porteranno ad un punto di non ritorno, dove i poteri di ciascun individuo saranno distruttivi, incontrollabili, e quindi potenzialmente letali.

È proprio questo che la Humarize no Villain vuole ottenere, e per farlo sembra aver creato un gas capace di risvegliare immediatamente i poteri di tutti in maniera incontrollata. Probabilmente la sostanza è stata realizzata usando la droga chiamata Trigger. Ricordiamo che nella pellicola appariranno sei personaggi inediti, e vi lasciamo ai dettagli sulle location di World Heroes Mission.