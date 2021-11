My Hero Academia: World Heroes Mission, quanto ha incassato il film in Italia?

La saga di Kohei Horikoshi è molto apprezzata nel Bel Paese tant'è che l'editore nostrano Dynit ha investito molte risorse sul franchise per portare il maggior numero di stagioni in Italia e i diversi lungometraggi originali prodotti da Studio BONES, tra cui l'ultimo intitolato My Hero Academia: World Heroes Mission.

La pellicola ha avuto un esordio da record in Italia con numeri piuttosto importanti per un lungometraggio di animazione giapponese e proposto al cinema nella consueta formula evento di appena pochi giorni di programmazione. Ad ogni modo, l'ultimo progetto originale di BONES, tra alti e bassi, ha comunque soddisfatto le aspettative del pubblico ma potete comunque approfondire meglio la questione nella nostra recensione no-spoiler di My Hero Academia: World Heroes Mission.

A tal proposito, grazie ai dati cinetel è stato possibile comprendere gli incassi totali della pellicola nei periodi di distribuzione al cinema. Nei 3 giorni, dunque, ben 35.687 persone si sono recate nelle sale di tutta Italia garantendo un incasso a Dynit e Nexo Digital di quasi 339mila euro. Non sappiamo se questi numeri convinceranno i due editori a spingere per un'ulteriore data, tuttavia si tratta di un incasso importante al netto dei pochi giorni di programmazione.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo risultato? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.