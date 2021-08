My Hero Academia World Heroes Mission: incassi stratosferici per il debutto del nuovo film

La grande attesa, e le crescenti aspettative degli ultimi mesi, per la missione di Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo e Shoto Todoroki, chiamati i Tre Moschettieri nella nuova pellicola My Hero Academia: World Heroes Mission, hanno portato moltissimi spettatori al cinema, facendo registrare degli incassi spaventosi per l’opera creata da Horikoshi.

Stando a quanto riportato dal sito Mantan Web il numero complessivo di biglietti venduti per la nuova avventura di Deku sarebbero stati superiori a 240 mila, per un totale di circa 310 milioni di yen, ovvero 2,9 milioni di euro, incassati dai botteghini al concludersi della prima giornata di proiezione in Giappone. Cifre impressionanti che sbaragliano di molto quanto ottenuto in passato dai primi due film dedicati a My Hero Academia.

World Heroes Mission ha superato del 229.2% gli introiti registrati da Heroes Rising nella giornata di debutto nelle sale. Inoltre, se si considera l’ottima accoglienza riservata alle due pellicole precedenti anche nel corso delle settimane successive alla data d’uscita, risulta molto probabile che l’ultimo film prodotto dallo studio Bones, possa diventare in breve tempo il più remunerativo della storia del franchise.

Ricordiamo che nelle scorse ore è stato leakato un nuovo trailer del film, e vi lasciamo all'omaggio al mondo dei comics nel capitolo prequel della pellicola.