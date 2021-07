My Hero Academia World Heroes Mission: Kaminari si mostra nelle prime immagini del film

Il terzo film dedicato a My Hero Academia si concentrerà particolarmente su Midoriya, Bakugo e Todoroki, denominati i Tre Moschettieri nei diversi poster diffusi, ma da alcuni frame del trailer di World Heroes Mission sembra che ci sarà spazio anche per gli altri studenti della Classe 1-A, tra cui il socievole e simpatico Denki Kaminari.

Dimostratosi sin da subito molto amichevole, Kaminari è sicuramente uno degli Heroes più collaborativi del liceo Yuei, e il suo Quirk Elettrificazione, nonostante possa avere delle pericolose implicazioni e conseguenze per lui stesso in caso di utilizzo eccessivo, è incredibilmente versatile e potente. Le sue capacità si sono infatti rivelate fondamentali nel corso dell'arco dell'allenamento congiunto con la classe 1-B, e sembra che tornerà a mostrare i suoi poteri anche nella pellicola, vista l'ultima immagine promozionale pubblicata.

L'account ufficiale di My Hero Academia ha infatti pubblicato su Twitter un frame del film, con protagonista proprio Kaminari, intento a scagliare una delle sue caratteristiche scosse elettriche in una location che ricorda molto l'Egitto, di cui è stata assegnata la protezione alla squadra guidata da Edgeshot, Kamui Woods, Mt. Lady e Salaam, un Hero del luogo. Non è ancora chiaro se Kaminari avrà un ruolo centrale o meno, tuttavia la scelta di pubblicare una sua immagine, e la somiglianza con il design di Clair Voyance, uno dei nuovi Villain presenti nel film, potrebbero far pensare ad un momento dedicato al giovane Chargebolt.

Ricordiamo che World Heroes Mission debutterà nelle sale il 6 agosto 2021, e vi lasciamo scoprire l'importanza che la Singolarità dei Quirk avrà nella pellicola.