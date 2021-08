My Hero Academia: World Heroes Mission, leakato un nuovo trailer del film

My Hero Academia: World Heroes Mission è il titolo del terzo film ispirato alla saga supereroistica di Kohei Horikoshi. La pellicola è già approdata sul grande schermo in Giappone nella giornata di ieri e Studio BONES sembra aver realizzato per l'occasione un nuovo trailer non ancora rilasciato sui canali ufficiali.

Dalle informazioni trapelate finora pare che il coinvolgimento di Horikoshi nel film sia stato minimo, in ogni caso le aspettative sono alle stelle dopo l'ottimo lavoro di Studio BONES sulla precedente pellicola. Ad ogni modo, grazie ad un utente è stato leakato un nuovo trailer promozionale registrato amatorialmente che mostra scene inedite del lungometraggio.

La clip in questione, della durata di poco meno di un minuto, è disponibile in calce alla notizia e ritrae Deku, Bakugo e Todoroki scendere da un aereo in volo insieme ad Endeavor e ad altri Heroes. Chiude il video un breve assaggio di uno scontro che coinvolge i tre aspiranti eroi della classe 1-A.

Non sappiamo se questa pellicola arriverà o meno nel nostro Paese, ma vi suggeriamo di restare sintonizzati tra le nostre pagine per non lasciarvi scappare alcuna novità sull'argomento. E voi, invece, cosa ne pensate di questo trailer? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata ai nuovi personaggi di My Hero Academia: World Heroes Mission.