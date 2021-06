My Hero Academia World Heroes Mission si mostra in un nuovo poster, ecco l'antagonista!

L'uscita numero 27 del settimanale Weekly Shonen Jump ha svelato in anteprima il look del poster promozionale di My Hero Academia: World Heores Mission, il terzo film della serie in uscita ad agosto. Oltre ai tre moschettieri, ora sappiamo quali altri eroi parteciperanno a questa avventura, e soprattutto contro chi dovranno battersi.

In calce potete dare un'occhiata all'inserto del settimanale e al poster in alta risoluzione. La classe 1-A sembra non essere al completo, mancano infatti Koda, Mineta, Ojiro, Sato, Sero, Yaoyorozu e pochi altri, mentre sono presenti alcuni dei componenti più amati tra cui Uraraka, Kirishima, Asui e Jiro. Tra gli altri, è confermata la presenza di due dei Big Three, ovvero Tamaki Amajiki e Nejire Hado, oltre ai Pro Heroes Endeavor, Hawks, Ryukyo e Fat Gum. Deku, Bakugo e Todoroki occupano il centro del poster, mentre il nuovo personaggio Rody Soul è alle loro spalle al fianco di All Might.

Nella parte inferiore del poster possiamo anche dare un'occhiata ad un primo piano del villain, attualmente senza nome. Per il momento sappiamo solo che si tratta del leader del gruppo organizzato Humarize, una cellula terroristica intenzionata a piazzare bombe per tutto il paese per eliminare definitivamente i possessori di Quirk. Il design non sembra particolarmente ispirato, ma prima di giudicare dovremo attendere il nuovo trailer.

E voi cosa ne dite? Vi ispira o no? Ditecelo nella sezione commenti. Noi intanto vi ricordiamo che la produzione di My Hero Academia: World Heroes Mission è praticamente terminata, e che il film debutterà il 6 agosto 2021 in Giappone.