My Hero Academia World Heroes Mission si mostra nel primo trailer, Deku entra in azione

Dopo tanta attesa, TOHO Animation ha finalmente pubblicato il primo trailer di My Hero Academia The Movie: World Heroes Mission, terza pellicola del franchise creato da Kohei Horikoshi. Il film, che arriverà nei cinema giapponesi ad agosto, porterà "I Tre Moschettieri" ad affrontare un gruppo malvagio che intende estirpare i Quirk dal pianeta.

La trama di World Heroes Mission vedrà Deku, Bakugo e Shoto impegnati in una missione internazionale. Una misteriosa organizzazione, che crede nella teoria del Quirk Doomsday, ha cominciato a piazzare pericolose bombe a gas in tutto il mondo. L'intento è quello di estirpare dalla faccia della Terra chiunque possieda un'Unicità.

Il trailer mette in evidenza Rody e Flect Turn, due personaggi che faranno il loro debutto in questo film. Il primo è un ragazzo che vive in una casa mobile e che, per una serie di vicissitudini, finisce per lavorare con il trio di giovani eroi, mentre il secondo è l'antagonista principale della pellicola.

La pellicola arriverà in terra nipponica il 6 agosto e nel trailer è possibile ascoltare la sigla che accompagnerà il debutto nelle sale. A comporre "Empathy", la OST di World Heroes Mission, sono gli Asian Kung-Fu Generation.

