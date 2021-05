My Hero Academia: World Heroes Mission, mostrati i costumi completi dei tre protagonisti

Deku, Bakugo e Todoroki riceveranno dei nuovi costumi da eroe nel prossimo film di My Hero Academia, e l'ultimo numero di Weekly Shonen Jump ci ha permesso di dargli un'ulteriore occhiata e di scoprire qualche dettaglio. La nuova immagine, infatti, mostra i tre outfit completi, con e senza copricapo personalizzato.

My Hero Academia: World Heroes Mission, questo il titolo del terzo film in uscita ad agosto, vedrà i tre personaggi più amati dell'opera di Horikoshi impegnati a combattere contro un nuovo gruppo chiamato Humarize, convinto che l'unico modo per liberare il mondo dalla "dipendenza dai Quirk" sia quello di annientare tutte le persone che ne possiedono uno. Deku, Bakugo e Todoroki dovranno aiutare a disinnescare alcune bombe piazzate dai terroristi, e per farlo sfrutteranno le nuove tute visibili in calce.

Purtroppo al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli sui costumi, ma come potete notare le scarpe indossate da Izuku Midoriya non sono quelle con le suole in ferro costruite da Mei Hatsume. Le Iron Soles permettono a Deku di sfruttare al massimo la potenza dei suoi calci, e il fatto che il costume comprenda un paio di calzature differenti potrebbe suggerire la presenza di qualche gadget integrato. Il fatto che tutti e tre i protagonisti abbiano ricevuto un nuovo outfit, del resto, non può che far pensare a qualcosa di più che a un semplice scelta estetica, a meno che questi non servano per nascondere a tutti la loro identità.

Il nuovo film di My Hero Academia è stato presentato lo scorso marzo con il primo trailer ufficiale, e - basandoci su quello che è stato rivelato dagli sceneggiatori - dovrebbe essere ambientato tra il capitolo 241 e il 252 del manga, nel mezzo di un arco narrativo di cui non parleremo per evitare spoiler. Esattamente come per i due film precedenti, è improbabile che la pellicola venga considerata canonica.