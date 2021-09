My Hero Academia: World Heroes Mission, i numeri al box office: superati 3 miliardi di yen

My Hero Academia: World Heroes Mission è tornato al primo posto al box office giapponese dopo una settimana di stop, al suo sesto weekend nelle sale. Nel corso della seconda settimana di settembre il film ha incassato 155.064.200 yen (€1,2 milioni circa), che aggiunti al totale permettono al lungometraggio di raggiungere quota 3 miliardi di yen (€23,12 milioni circa).

Si tratta di un risultato abbastanza sorprendente, specie considerando che i due film precedenti, My Hero Academia: Two Heroes (2018) e My Hero Academia: Heroes Rising (2019), si erano fermati entrambi a quota 1,6 miliardi di yen dopo l'intera corsa nei cinema. Considerando che generalmente My Hero Academia incassa più in occidente che in Giappone, questi tre miliardi sono un punto di partenza estremamente promettente per Shueisha e BONES.

Mentre My Hero Academia: World Heroes Mission torna al primo posto, Belle di Mamoru Hosoda scende al terzo, subito dopo aver raggiunto quota 6 miliardi di yen. Questo stravolgimento nella classifica è dovuto al lancio di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, il nuovo film Marvel, ora saldamente in seconda posizione.

E voi cosa ne dite? Felici del successo di My Hero Academia? Ditecelo nei commenti! E non dimenticatevi che questo weekend andrà in onda l'episodio 5x24 dell'anime, il penultimo della stagione.