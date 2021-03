My Hero Academia: World Heroes Mission, nuovi costumi per i tre protagonisti

Gli outfit degli eroi della Yuei sono cambiati di volta in volta, in modo tale da adattarsi alle stagioni ma anche alle nuove esigenze. Deku ha più volte rinforzato giunti e innestato elementi durante l'anime di My Hero Academia per potenziare le proprie caratteristiche. E anche in My Hero Academia: World Heroes Mission ci sarà un cambio simile.

Il terzo film di My Hero Academia che sarà nelle sale giapponesi nel corso del 2021 ha già fatto sapere, tramite la sinossi divulgata, che Izuku Midoriya sarà al centro di un complotto internazionale. Il ragazzo si ritroverà coinvolto in eventi fuori dal suo controllo e su larga scala che lo obbligheranno a prendere percorsi di natura stealth.

E anche i costumi rispecchieranno questa caratteristica. Alcune immagini di My Hero Academia: World Heroes Mission rivelano infatti come saranno vestiti i tre protagonisti Deku, Bakugo e Todoroki durante quest'arco narrativo originale e preparato appositamente per il lungometraggio. Nelle quattro immagini in basso del tweet dell'utente Roo vediamo come i tre giovani eroi indossino abiti più scuri con tanto di cappuccio per celare le loro identità. Non mancano però i soliti tratti distintivi come il verde per Deku e il rosso per Bakugo.

Il trailer di My Hero Academia: World Heroes Mission ha rivelato l'uscita prevista per il 6 agosto 2021.