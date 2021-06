My Hero Academia World Heroes Mission, un nuovo personaggio si mostra nelle prime immagini

My Hero Academia World Heroes Mission, terza pellicola della popolare serie shonen, porterà Deku, Bakugo e Shoto ad affrontare un misterioso gruppo che intende eradicare i Quirk dall'intero pianeta. Il trio, soprannominato per l'occasione "I Tre Moschettieri", sarà aiutato da Rody e il suo simpatico amichetto, da poco rivelato nelle prima immagini.

Portando avanti la teoria del Quirk Doomsday, la misteriosa organizzazione guidata da Flect Turn sta pianificando di colpire varie città del mondo con delle bombe. Esse contengono un pericoloso gas che porterà all'estinzione delle Unicità.

A fermare il nuovo villain ci penserà il trio più promettente del Liceo Yuei, Deku, Bakugo e Shoto. I "Tre Moschettieri" potranno contare sull'aiuto di Rody, un giovane ragazzo che vive su di una casa mobile. Il debuttante sarà accompagnato dal suo migliore amico, Pino.

Questo nuovo personaggio, che potete osservare nell'immagine in calce, è un simpatico uccellino rosa che pare indossare una maschera di colore azzurro. Molto simile a un Pokémon, Pino sarà doppiato da Megumi Hayashibara, già conosciuta per i ruoli in Cowboy Bepop, Neon Genesis Evangelion e per l'appunto l'anime Pokémon.

Al momento, non sappiamo ancora nulla su Pino. È un uccello parlante oppure un umano che possiede un Quirk animalesco? O peggio ancora, è un uomo trasformato in animale da qualche villain? Quel che è certo, per ora, è che Pino è il sidekick di Rody.

Cosa ne pensate di questo nuovo personaggio? Il terzo film di My Hero Academia riceverà un adattamento light novel. Ecco il primo trailer di My Hero Academia World Heroes Mission.