My Hero Academia: World Heroes Mission, Deku è al centro di un complotto internazionale?

Con il manga che procede spedito e la quinta stagione animata che ha fatto finalmente il suo debutto, ora l'attenzione dei fan di My Hero Academia è completamente rivolta verso la terza pellicola, in cui Deku, Shoto e Bakugo verranno coinvolti in una missione mondiale.

In uscita in Giappone il 6 agosto 2021, My Hero Academia: World Heroes Mission, precedentemente conosciuto con il nome ufficioso I Tre Moschettieri, porterà il trio della Classe 1-A dello Yuei a confrontarsi con una pericolosa organizzazione criminale che intende porre fine al mondo dei Quirk.

La sinossi del progetto cinematografico di Studio Bones, pubblicata sul sito ufficiale e poi condivisa su Twitter dall'utente Atsushi101X, suggerisce dunque che verranno trattati temi finora inediti. "C'è un gruppo misterioso chiamato Humarize che crede nella teoria del giorno del giudizio dei Quirk. Questa teoria afferma: 'man mano che i Quirk passano di generazione in generazione e arrivano in profondità, questo processo porterà al decesso dell'umanità'. Per loro, quindi, i Quirk sono una malattia e vogliono annientare chiunque in questo mondo ne possieda uno".

"Hanno piazzato esplosivi chiamati Quirk Factor Inducing Bomb nelle nazioni in tutto il mondo. Queste bombe causeranno la perdita del controllo dei Quirk nelle persone, portando al crollo della società. Per salvare la popolazione, Pro Heroes da tutto il mondo vengono selezionati per formare un Hero Team la cui missione è disinnescare queste bombe. A loro si uniranno gli studenti del dipartimento eroi del Liceo Yuei che stanno affrontando un tirocinio nelle agenzie dei Pro Heroes giapponesi".

"Deku, Bakugo e Shoto, tirocinanti dell'agenzia di Endeavor, vengono mandati in un’isola chiamata Oseon. Izuku, però, viene coinvolto in un incidente e viene catalogato come un criminale ricercato internazionale. Nel mezzo di tutto ciò, gli Humarize dichiarano al mondo di essere i responsabili dell'accaduto. Il tempo limite è due ore, affermano. Affrontando la più grave crisi della storia di My Hero Academia, il futuro del mondo è affidato a loro".

Che ne pensate di questa trama?