My Hero Academia World Heroes Mission, presentati altri due personaggi inediti

Quando manca esattamente un mese all'uscita di My Hero Academia: World Heroes Mission nelle sale giapponesi, in rete sono emerse nuove succulente informazioni sull'attesa terza pellicola animata. Andiamo alla scoperta di due nuovi personaggi inediti!

In My Hero Academia: World Heroes Mission Deku, Shoto e Bakugo dovranno affrontare un complotto a livello internazionale. Infatti, i Tre Moschettieri dello U.A. Highschool dovranno sventare il piano di una misteriosa organizzazione criminale che intende eradicare i Quirk dall'intero pianeta.

Sotto la guida di Endeavor e della sua assistente Burnin, i tre aspiranti eroi arriveranno a Oseon, una cittadina in cui faranno la conoscenza di Rody e Pino, due abitanti del luogo che li aiuteranno a combattere il villain Flect Turn. La terza pellicola di My Hero Academia si collocherà dunque nel periodo del tirocinio all'Agenzia di Endeavor.

Mentre il trio sarà impegnato a Oseon, Uraraka, Tsuyu e Nejire Hado aiuteranno Ryukyu a combattere in Francia. Kaminari, Sero, Mineta ed Edgeshot, invece, presteranno servizio in Egitto. A difendere gli Stati Uniti d'America saranno inviati Tokoyami e Hawks, mentre Yaoyorozu e Setsuna della 1-B visiteranno Malesia e Singapore. In Giappone resteranno di stanza Jiro, Shoji, Kirishima, Tetsutetsu, Tamaki, Present Mic, Fatgum e Gang Orca.

Oltre a queste informazioni, sono stati presentati altri due personaggi, Salaam e Big Red Dot. Il primo è un Pro Hero dell'Egitto, il cui Quirk, "Papyrus", gli permette di assottigliare e rendere flessibile il suo corpo, esattamente come un papiro egizio. Il secondo è invece un eroe che presta servizio a Singapore. Il suo Quirk, "Big Wave", gli permette di sparare incredibili quantità d'acqua dalla sua bocca.

In attesa di altri dettagli, Deku si prepara in una nuova immagine di My Hero Academia: World Heroes Mission.