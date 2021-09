My Hero Academia: World Heroes Mission sarà presente al New York Comic Con!

Mentre in Giappone My Hero Academia: World Heroes Mission ha già sbancato i botteghini, per il rilascio internazionale occorre attendere ancora qualche settimana. In attesa che questa terza pellicola del franchise arrivi in Italia, al New York Comic Con 2021 si terrà un panel speciale dedicato alla nuova avventura di Deku e compagni.

Il nuovo lungometraggio dell'opera firmata Kohei Horikoshi ha fatto il suo debutto in patria a inizio agosto 2021. Con un successo incredibile, che lo ha portato a superare i due film precedenti, World Heroes Mission è atteso con gran fermento dalla community internazionale. Il rilascio negli Stati Uniti d'America, come annunciato qualche tempo fa da Funimation, è previsto per il 29 ottobre 2021, e in attesa di questa data, al New York Comic Con potrebbe essere presentato un trailer in lingua inglese.

Venerdì 8 ottobre 2021, durante la manifestazione si terrà un panel speciale di My Hero Academia: World Heroes Mission. Su questo grande palco, molto probabilmente i fan assisteranno a un'anteprima in lingua inglese.

Vi ricordiamo che in questo terzo film, Midoriya, accompagnato da Shoto e Bakugo, dovrà affrontare un gruppo di villain che ha progettato un attentato internazionale. Per salvare il mondo intero, i Tre Moschettieri del Liceo Yuei hanno solamente due ore di tempo.

Vi lasciamo infine con alcuni dati sul lungometraggio. Ecco i numeri al box office di World Heroes Mission, pellicola apprezzata soprattutto dal pubblico femminile.