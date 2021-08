My Hero Academia World Heroes Mission prosegue la sua cavalcata: incassi record!

Prosegue incessante la cavalcata di My Hero Academia THE MOVIE: World Heroes Mission. Nei suoi primi dieci giorni, dopo il debutto del 6 agosto, la terza pellicola del franchise ha fatto registrare incassi paurosi, decisamente superiori alle incarnazioni precedenti.

Stando ai dati diffusi da Anime News Network, in soli dieci giorni My Hero Academia: World Heroes Mission ha incassato il corrispettivo di circa 14 milioni di dollari. Nonostante sia sceso al terzo posto del botteghino giapponese nel suo secondo fine settimana, i biglietti venduti per il film sono 1,28 milioni.

Nei primi quattro giorni, il terzo film ha fatto registrare guadagni per circa 8,51 milioni di dollari. Il confronto con le due incarnazioni precedenti è impietoso. Nello stesso periodo analizzato, My Hero Academia: Heroes Rising ha incassato circa 3,86 milioni di dollari, mentre My Hero Academia: Two Heroes "solamente" 1,72 miliardi di yen.



A dirigere la pellicola, per lo Studio BONES, vi è Kenji Nagasaki, responsabile anche dei due film precedenti della serie. My Hero Academia: World Heroes Mission vede Deku, Bakugo e Shoto cercare di contrastare una misteriosa organizzazione di Villain dedita alla distruzione del mondo attraverso la teoria del Quirk Doomsday.

Vi lasciamo al commento di Horikoshi su World Heroes Mission e all'ipotetica data di uscita del terzo film di My Hero Academia in Italia.